°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 17 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutTrevelinTrata de personasCapacitación
17 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Herramientas contra la trata: convocan a una jornada de concientización en Trevelin

La Municipalidad de Trevelin y la Fundación María de los Ángeles ofrecerán una jornada gratuita para brindar herramientas de detección y abordaje de este delito en la comunidad. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, mediante el Área de Género y Diversidad, convoca a la comunidad a participar de una charla de concientización y capacitación organizada en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas. El encuentro tiene como finalidad principal aportar conocimientos para la prevención, detección temprana y el correcto abordaje de este delito.

 

La convocatoria tendrá lugar el próximo miércoles 22 de julio a las 11:00 horas en la Sala de Situaciones de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes. La actividad se realiza en conjunto con la Fundación María de los Ángeles, entidad que cuenta con un extenso recorrido en el combate de la problemática y en el acompañamiento a las víctimas.

 

Esta jornada formativa está orientada a miembros de instituciones, efectores de organismos públicos, integrantes de organizaciones sociales y a cualquier vecino interesado en involucrarse en la temática. Los ejes centrales del encuentro girarán en torno a cómo identificar posibles situaciones de trata, qué recursos existen para actuar de forma preventiva y de qué manera influye la responsabilidad ciudadana en el desmantelamiento de estas redes.

 

El acceso al evento es libre y gratuito para todos los asistentes, y se otorgarán certificados que acrediten la participación al concluir la jornada. Las personas interesadas en concurrir deben realizar un registro previo completando sus datos en el formulario de inscripción digital dispuesto por la organización en la dirección web correspondiente.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Identificaron al vecino de Esquel que fue hallado sin vida en San Martín de los Andes
2
 Impactante vuelco de un colectivo: Cayó desde un puente y hay un conductor desaparecido
3
 "Todos por Santi": convocan a un mate bingo solidario en Esquel
4
 Abuso sexual en Esquel: la Fiscalía activó el protocolo y pidió 60 días de prisión preventiva
5
 La Sala de Partos del HZE fue nombrada en homenaje a la enfermera Nivia Alonqueo
1
 Mente fuerte y cuerpo preparado: el enfoque integral de “Mentalidad y Deporte”
2
 ¿Cuánto vale ganar el Mundial? La millonaria cifra que entregará la FIFA en 2026
3
 “La Trochita” realiza una salida adicional el martes próximo
4
 Rescataron a una mujer que se desorientó en el Cerro 21
5
 Elías Miguel QEPD
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -