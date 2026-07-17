Herramientas contra la trata: convocan a una jornada de concientización en Trevelin

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, mediante el Área de Género y Diversidad, convoca a la comunidad a participar de una charla de concientización y capacitación organizada en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas. El encuentro tiene como finalidad principal aportar conocimientos para la prevención, detección temprana y el correcto abordaje de este delito.

La convocatoria tendrá lugar el próximo miércoles 22 de julio a las 11:00 horas en la Sala de Situaciones de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes. La actividad se realiza en conjunto con la Fundación María de los Ángeles, entidad que cuenta con un extenso recorrido en el combate de la problemática y en el acompañamiento a las víctimas.

Esta jornada formativa está orientada a miembros de instituciones, efectores de organismos públicos, integrantes de organizaciones sociales y a cualquier vecino interesado en involucrarse en la temática. Los ejes centrales del encuentro girarán en torno a cómo identificar posibles situaciones de trata, qué recursos existen para actuar de forma preventiva y de qué manera influye la responsabilidad ciudadana en el desmantelamiento de estas redes.

El acceso al evento es libre y gratuito para todos los asistentes, y se otorgarán certificados que acrediten la participación al concluir la jornada. Las personas interesadas en concurrir deben realizar un registro previo completando sus datos en el formulario de inscripción digital dispuesto por la organización en la dirección web correspondiente.