Terremoto de gran magnitud en México: Qué se sabe hasta el momento

Un terremoto de magnitud 7,3 se registró este viernes frente a la costa del estado mexicano de Chiapas, en el sur de México, cerca de la frontera con Guatemala. El movimiento fue percibido en distintos países de Centroamérica, aunque por el momento no se reportaron daños vinculados al sismo.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó frente a la costa del Pacífico, a una profundidad de 15 kilómetros.

Se sintió en varios países

Además de Chiapas, el movimiento fue percibido en distintas zonas de México, incluida la capital, Ciudad de México, donde no se activó la alerta sísmica.

También hubo reportes de personas que sintieron el temblor en Guatemala y El Salvador, debido a la magnitud del evento.

Continúa el monitoreo

Hasta el momento, no se informaron víctimas ni daños materiales relacionados con el terremoto.

Los organismos encargados del seguimiento de la actividad sísmica mantienen la vigilancia sobre la zona ante la posibilidad de que se registren réplicas durante las próximas horas, mientras continúan las evaluaciones para determinar el impacto del fenómeno.

O.P.