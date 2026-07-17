°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 17 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Hospital Zonal Esquel
17 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Hospital de Esquel implementa la historia clínica digital: qué cambia para los pacientes

La nueva Historia de Salud Integrada reemplaza las antiguas historias clínicas en papel. Desde el hospital recordaron que será obligatorio asistir con el DNI para actualizar los datos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Hospital Zonal de Esquel avanza con la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI), un sistema digital que reemplazará las tradicionales historias clínicas en papel y permitirá unificar la información médica de los pacientes en toda la provincia.

 

Desde la institución explicaron que la nueva herramienta busca brindar una atención más rápida, segura y eficiente, ya que los datos de salud estarán disponibles de manera centralizada tanto en el Hospital Zonal como en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), PROSATE y otros dispositivos sanitarios.

 

 

El DNI será indispensable

 

 

En el marco de esta implementación, el hospital informó que comenzó el empadronamiento de usuarios, por lo que será imprescindible concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) cada vez que se asista a una consulta o trámite.

 

El objetivo es que el personal administrativo pueda cargar o actualizar correctamente la información de cada paciente y garantizar que su historia clínica digital esté disponible cuando sea necesaria.

 

"Es imprescindible que siempre que asistas al Hospital, CAPS, PROSATE o cualquier dispositivo de salud, lo hagas con tu Documento Nacional de Identidad (DNI)", remarcaron desde el Hospital Zonal.

 

 

Mas consultorios incorporan la HSI

 

 

La implementación de la Historia de Salud Integrada avanza de manera progresiva e incorpora cada vez más servicios y especialidades.

 

Entre las áreas que ya comenzaron a trabajar con este sistema se encuentran Nefrología, Nutrición, Oftalmología, Desarrollo Infantil, Cirugía Infantil, Neonatología, Pediatría, Neumonología, Neurología, Neurocirugía, Oncología, Dermatología, Traumatología, Infectología, Cardiología de adultos e infantil y Clínica Médica.

 

Desde el Hospital reiteraron la importancia de que todos los pacientes concurran siempre con su DNI, ya que ese paso permitirá completar el proceso de digitalización y agilizar la atención en el sistema público de salud.

 

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Identificaron al vecino de Esquel que fue hallado sin vida en San Martín de los Andes
2
 Impactante vuelco de un colectivo: Cayó desde un puente y hay un conductor desaparecido
3
 "Todos por Santi": convocan a un mate bingo solidario en Esquel
4
 Abuso sexual en Esquel: la Fiscalía activó el protocolo y pidió 60 días de prisión preventiva
5
 La Sala de Partos del HZE fue nombrada en homenaje a la enfermera Nivia Alonqueo
1
 Mente fuerte y cuerpo preparado: el enfoque integral de “Mentalidad y Deporte”
2
 ¿Cuánto vale ganar el Mundial? La millonaria cifra que entregará la FIFA en 2026
3
 “La Trochita” realiza una salida adicional el martes próximo
4
 Rescataron a una mujer que se desorientó en el Cerro 21
5
 Elías Miguel QEPD
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -