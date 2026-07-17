El Hospital de Esquel implementa la historia clínica digital: qué cambia para los pacientes

El Hospital Zonal de Esquel avanza con la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI), un sistema digital que reemplazará las tradicionales historias clínicas en papel y permitirá unificar la información médica de los pacientes en toda la provincia.

Desde la institución explicaron que la nueva herramienta busca brindar una atención más rápida, segura y eficiente, ya que los datos de salud estarán disponibles de manera centralizada tanto en el Hospital Zonal como en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), PROSATE y otros dispositivos sanitarios.

El DNI será indispensable

En el marco de esta implementación, el hospital informó que comenzó el empadronamiento de usuarios, por lo que será imprescindible concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) cada vez que se asista a una consulta o trámite.

El objetivo es que el personal administrativo pueda cargar o actualizar correctamente la información de cada paciente y garantizar que su historia clínica digital esté disponible cuando sea necesaria.

"Es imprescindible que siempre que asistas al Hospital, CAPS, PROSATE o cualquier dispositivo de salud, lo hagas con tu Documento Nacional de Identidad (DNI)", remarcaron desde el Hospital Zonal.

Mas consultorios incorporan la HSI

La implementación de la Historia de Salud Integrada avanza de manera progresiva e incorpora cada vez más servicios y especialidades.

Entre las áreas que ya comenzaron a trabajar con este sistema se encuentran Nefrología, Nutrición, Oftalmología, Desarrollo Infantil, Cirugía Infantil, Neonatología, Pediatría, Neumonología, Neurología, Neurocirugía, Oncología, Dermatología, Traumatología, Infectología, Cardiología de adultos e infantil y Clínica Médica.

Desde el Hospital reiteraron la importancia de que todos los pacientes concurran siempre con su DNI, ya que ese paso permitirá completar el proceso de digitalización y agilizar la atención en el sistema público de salud.

MA