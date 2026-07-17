La Fiscalía explicó por qué no informa públicamente los casos de abuso sexual en Esquel

La fiscal de Esquel Rafaella Ricono explicó cómo interviene la Justicia ante denuncias por abuso sexual y detalló los motivos por los cuales este tipo de casos no suelen informarse públicamente.

La funcionaria señaló que se trata de situaciones de extrema sensibilidad y que la prioridad es proteger a las víctimas, evitando una exposición que pueda generar una nueva situación de vulnerabilidad.

La importancia de preservar la identidad de las víctimas

Ricono explicó que desde la Fiscalía no suelen brindar información sobre hechos de abuso sexual debido a las características particulares de este tipo de delitos.

"No te sabría decir un número, pero abusos agudos hay frecuentemente en la localidad de Esquel porque la localidad no es ajena a lo que pasa a nivel nacional", indicó.

En ese sentido, explicó que muchas veces estos hechos ocurren dentro del ámbito familiar y que brindar detalles sobre el agresor podría terminar revelando información sobre la persona afectada.

"no somos propensos a informar estas situaciones porque en general los abusos sexuales ocurren dentro del ámbito familiar. ¿Y por qué no damos esta información? Porque develar o dar la información sobre el agresor implica dar información sobre la identidad de la víctima", señaló.

La fiscal remarcó que la decisión apunta a evitar una exposición innecesaria.

"Para evitar que el pueblo conozca quién es la víctima y generar una revictimización, nosotros no vamos a conocer esto", sostuvo.

Además, explicó que los procesos judiciales vinculados a delitos sexuales tienen medidas especiales para resguardar a quienes atraviesan estas situaciones.

"Los juicios que se hacen son sin público y ustedes prácticamente no se enteran de que se están realizando hasta que no hay una sentencia. Esto tiene una razón de ser primordial que tiene que ver con priorizar la integridad de la víctima", afirmó.

Denunciar no siempre ocurre de inmediato

La fiscal explicó que no todas las víctimas llegan al sistema judicial de la misma manera y que los tiempos para denunciar pueden variar según cada situación.

"Ya a estas víctimas les causa mucha vergüenza haber sido afectadas por esta clase de delitos como para que encima el pueblo sepa que fueron víctimas de estos hechos", expresó.

En esa línea, señaló que el impacto emocional de una agresión sexual puede dificultar incluso la posibilidad de identificar o relatar lo sucedido.

"Es muy difícil, pongámonos en situación de una persona que acaba de ser vulnerada y degradada en su dignidad, en su intimidad, en su sexualidad", explicó.

Ricono indicó que existen distintas situaciones y momentos en los que una persona puede acercarse al sistema de asistencia.

"Tenemos de todas las clases. Personas que en vez de hacer la denuncia van al hospital, personas que denuncian inmediatamente y tenemos víctimas que denuncian al tiempo o a mucho tiempo después", detalló.

La atención médica también es una alternativa

La fiscal aclaró que una persona que sufrió una agresión sexual puede acercarse a un hospital aunque todavía no quiera realizar una denuncia.

"Una persona que fue agredida sexualmente puede ir al hospital para poder resguardar su integridad, su salud y no querer denunciar", explicó.

En esos casos, señaló que igualmente se aplican protocolos de atención y acompañamiento.

"Esto no quiere decir que nosotros no tengamos que cuidar su salud. Entonces pueden ir al hospital, se le entregan los antirretrovirales, se les hace un seguimiento pero esto no continúa en una causa", indicó.

Ricono remarcó que la decisión de avanzar judicialmente depende exclusivamente de la voluntad de la víctima.

"La denuncia de abuso sexual es pura y exclusivamente voluntad de la víctima de hacerla o no", afirmó.

Un abordaje que requiere acompañamiento

La fiscal destacó que cada situación requiere un tratamiento particular y que no existe una única forma en la que las víctimas llegan al sistema de asistencia.

"Tenemos esta clase de víctimas, tenemos víctimas que denuncian inmediatamente y tenemos víctimas que denuncian al tiempo o a mucho tiempo después", señaló.

Desde la Justicia remarcan que el acompañamiento y la protección de la intimidad son aspectos centrales en este tipo de investigaciones, donde el objetivo es garantizar la asistencia necesaria y evitar nuevas afectaciones para quienes atraviesan situaciones de violencia sexual.

MA