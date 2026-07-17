Ingram destacó el parque solar de Esquel y aseguró que Trevelin busca sumarse al proyecto

El intendente de Trevelin, Héctor Ingram, participó de la inauguración del parque solar impulsado por la Cooperativa de Servicios Públicos de Esquel y destacó la importancia de avanzar en proyectos vinculados a energías limpias y al desarrollo sustentable.

Durante el acto, el jefe comunal felicitó a la institución por el proyecto y adelantó que desde el Municipio ya comenzaron conversaciones con el equipo técnico para analizar la posibilidad de que Trevelin pueda formar parte de este tipo de iniciativas.

"Nosotros hemos comenzado a hablar con la parte técnica ya para ver si también podemos ser parte de esto y de generar de alguna manera lugar y espacio en nuestra localidad para que se siga ampliando", expresó Ingram.

El intendente remarcó que este tipo de políticas representan una apuesta importante para el futuro de la región.

"Me parece que estas políticas que está llevando adelante la cooperativa son muy importantes para el desarrollo y para todo lo que tiene que ver con el ambiente, con la energía limpia", señaló.

En ese sentido, valoró el trabajo realizado por la Cooperativa de Esquel y destacó que el parque solar representa un beneficio para toda la comunidad.

"Me parece que es un logro de todos los socios. Muchas veces caemos en la facilidad de quejarnos muchas veces de una boleta de luz de los importes, pero cuando vemos estos logros que se van dando a lo largo de este tiempo de trabajo de parte de la cooperativa, vemos lo importante que es", sostuvo.

La Cooperativa marca un camino

Ingram también puso en valor la situación institucional de la Cooperativa y señaló que la obra refleja el resultado de un trabajo sostenido.

"Es importante porque también muestra a nuestra cooperativa como una cooperativa ordenada, como una cooperativa saneada, como una cooperativa que dentro de nuestra provincia también creo que marca un norte", afirmó.

Además, felicitó tanto al equipo técnico como al Consejo de Administración y a los vecinos que hicieron posible la concreción del proyecto.

"Felicitar a la parte técnica como también al Consejo de la Cooperativa, como a todos los que han hecho posible y como a todos los vecinos de Esquel y Trevelin que han logrado este importante logro", expresó.

El reconocimiento a Saunders

Durante su intervención, Ingram también destacó que el parque solar lleve el nombre de Gabriel Saunders, en reconocimiento a su trayectoria dentro de la institución.

"Me parece que no es menor. Gabriel, muchísimas gracias por todo. Como lo he dicho muchas veces y como lo dije el día de tu jubilación, creo que le has aportado mucho a la cooperativa y en mi tiempo que me ha tocado ser intendente, me has dado una mano muy grande", manifestó.

Finalmente, el intendente de Trevelin consideró que el homenaje era merecido y volvió a felicitar a quienes hicieron posible la puesta en marcha del parque solar.

MA