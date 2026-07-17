“La Trochita” realiza una salida adicional el martes próximo

El Viejo Expreso Patagónico, dependiente del Gobierno del Chubut, llevará adelante una salida adicional la próxima semana en el tramo que conecta a las estaciones Esquel y Nahuelpan.

Desde la gerencia del tren cordillerano, administrado por el Ministerio de Producción provincial, informaron que el recorrido tendrá lugar el martes 21 de julio a las 10 horas, siendo el regreso a las 13 aproximadamente.

Este viaje adicional al calendario estipulado para julio responde directamente a la demanda de boletos y al interés que despierta “La Trochita” en el marco de las presentes vacaciones de invierno.

Las personas interesadas en disfrutar de esta experiencia en la formación ferroviaria con más de 100 años de historia pueden gestionar un pasaje en el sitio www.latrochita.org.ar o en la oficina de la Estación Esquel.

Es preciso recordar, asimismo, que las salidas programadas para el resto del mes en el trayecto que une a Esquel y la Comunidad Nahuelpan se llevarán a cabo sábado 18, jueves 23, sábado 25 y jueves 30.

De esta manera, el Viejo Expreso Patagónico sigue siendo uno de los principales atractivos turísticos de la región cordillerana y un paso obligado para quienes visitan la zona, provenientes de distintos puntos del país y del extranjero.

R.G