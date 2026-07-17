°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 17 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
17 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

“La Trochita” realiza una salida adicional el martes próximo

Se trata de un viaje que responde a la demanda de boletos durante estas vacaciones de invierno. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Viejo Expreso Patagónico, dependiente del Gobierno del Chubut, llevará adelante una salida adicional la próxima semana en el tramo que conecta a las estaciones Esquel y Nahuelpan. 

 

Desde la gerencia del tren cordillerano, administrado por el Ministerio de Producción provincial, informaron que el recorrido tendrá lugar el martes 21 de julio a las 10 horas, siendo el regreso a las 13 aproximadamente. 

 

Este viaje adicional al calendario estipulado para julio responde directamente a la demanda de boletos y al interés que despierta “La Trochita” en el marco de las presentes vacaciones de invierno.

 

Las personas interesadas en disfrutar de esta experiencia en la formación ferroviaria con más de 100 años de historia pueden gestionar un pasaje en el sitio www.latrochita.org.ar o en la oficina de la Estación Esquel. 

 

Es preciso recordar, asimismo, que las salidas programadas para el resto del mes en el trayecto que une a Esquel y la Comunidad Nahuelpan se llevarán a cabo sábado 18, jueves 23, sábado 25 y jueves 30.  

 

De esta manera, el Viejo Expreso Patagónico sigue siendo uno de los principales atractivos turísticos de la región cordillerana y un paso obligado para quienes visitan la zona, provenientes de distintos puntos del país y del extranjero.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Identificaron al vecino de Esquel que fue hallado sin vida en San Martín de los Andes
2
 Impactante vuelco de un colectivo: Cayó desde un puente y hay un conductor desaparecido
3
 "Todos por Santi": convocan a un mate bingo solidario en Esquel
4
 Abuso sexual en Esquel: la Fiscalía activó el protocolo y pidió 60 días de prisión preventiva
5
 La Sala de Partos del HZE fue nombrada en homenaje a la enfermera Nivia Alonqueo
1
 Mente fuerte y cuerpo preparado: el enfoque integral de “Mentalidad y Deporte”
2
 ¿Cuánto vale ganar el Mundial? La millonaria cifra que entregará la FIFA en 2026
3
 “La Trochita” realiza una salida adicional el martes próximo
4
 Rescataron a una mujer que se desorientó en el Cerro 21
5
 Elías Miguel QEPD
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -