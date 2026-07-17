Dictarán una charla gratuita en Esquel sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa

La comunicación no se limita solamente al lenguaje oral. La posibilidad de expresar lo que una persona piensa, siente o necesita es fundamental para participar, aprender y desarrollar autonomía.

Con ese objetivo, se realizará en Esquel una charla gratuita sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), un conjunto de estrategias y herramientas destinadas a acompañar a personas con necesidades complejas de comunicación.

Durante el encuentro se abordarán diferentes aspectos vinculados a la CAA, como su definición, su relación con el aprendizaje y las habilidades académicas, los aportes de la evidencia científica y estrategias prácticas que pueden incorporarse en el hogar.

Además, se trabajará sobre mitos, preguntas frecuentes y herramientas para favorecer la comunicación en las actividades cotidianas.

La actividad está destinada a familias, madres, padres y cuidadores que quieran conocer recursos para acompañar el desarrollo comunicativo de sus hijos.

Se realizará el sábado 1 de agosto, de 10:00 a 12:30 horas, en Serendipia Espacio Terapéutico, ubicado en Gino Pasquini 131 de Esquel.

La propuesta será gratuita, con cupos limitados, y requiere inscripción previa a través del código QR disponible en la difusión del evento.

"Porque cuando brindamos más oportunidades para comunicarse, también abrimos nuevas oportunidades para aprender, participar y desarrollar el potencial de cada niño", destacaron desde la organización.

R.G