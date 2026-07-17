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17 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Dictarán una charla gratuita en Esquel sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa

La propuesta está dirigida a familias, madres, padres y cuidadores interesados en conocer herramientas para favorecer la comunicación, participación y autonomía de niños con necesidades complejas de comunicación.
Por Redacción Red43

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La comunicación no se limita solamente al lenguaje oral. La posibilidad de expresar lo que una persona piensa, siente o necesita es fundamental para participar, aprender y desarrollar autonomía.

 

Con ese objetivo, se realizará en Esquel una charla gratuita sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), un conjunto de estrategias y herramientas destinadas a acompañar a personas con necesidades complejas de comunicación.

 

Durante el encuentro se abordarán diferentes aspectos vinculados a la CAA, como su definición, su relación con el aprendizaje y las habilidades académicas, los aportes de la evidencia científica y estrategias prácticas que pueden incorporarse en el hogar.

 

Además, se trabajará sobre mitos, preguntas frecuentes y herramientas para favorecer la comunicación en las actividades cotidianas.

 

La actividad está destinada a familias, madres, padres y cuidadores que quieran conocer recursos para acompañar el desarrollo comunicativo de sus hijos.

 

Se realizará el sábado 1 de agosto, de 10:00 a 12:30 horas, en Serendipia Espacio Terapéutico, ubicado en Gino Pasquini 131 de Esquel.

 

La propuesta será gratuita, con cupos limitados, y requiere inscripción previa a través del código QR disponible en la difusión del evento.

 

"Porque cuando brindamos más oportunidades para comunicarse, también abrimos nuevas oportunidades para aprender, participar y desarrollar el potencial de cada niño", destacaron desde la organización.

 

 

 

R.G

 

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