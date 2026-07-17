Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 17 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 clima Esquel
17 de Julio de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Esquel: el SMN anticipa una jornada inestable

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias y nevadas durante la mañana y la tarde de este viernes 17 de julio. Se esperan temperaturas de entre 4 y 6 °C, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este viernes 17 de julio en Esquel, donde se prevé una jornada con condiciones cambiantes y la presencia de lluvias y nevadas durante gran parte del día. La madrugada comenzará mayormente nublada, con una temperatura de 6 °C y viento del oeste de entre 13 y 22 km/h.

 

Durante la mañana llegarán las lluvias y nevadas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40 %. La temperatura descenderá a 4 °C y el viento soplará del oeste entre 7 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

 

Las condiciones se mantendrán durante la tarde, cuando continuará el pronóstico de lluvias y nevadas, con una temperatura de 6 °C y viento del oeste de entre 13 y 22 km/h.

 

Hacia la noche, el cielo permanecerá nublado y disminuirán las probabilidades de precipitaciones, que volverán a ubicarse entre el 0 y el 10 %. La temperatura será de 4 °C, con viento del oeste de entre 7 y 12 km/h.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nora Claudia Saulo QEPD
2
 Impactante vuelco de un colectivo: Cayó desde un puente y hay un conductor desaparecido
3
 ¿Cómo ayudar a un chico a aprender a leer y escribir? Recomendaciones de un especialista
4
 Esquel inaugura el parque solar más importante de Chubut
5
 Agostina Kadomoto asumirá la banca del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante
1
 La Sala de Partos del HZE fue nombrada en homenaje a la enfermera Nivia Alonqueo
2
 Pantallas, errores y correcciones: qué deben saber las familias sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura
3
 El sendero de Huella Andina tendrá una nueva pasarela
4
 "Todos por Santi": convocan a un mate bingo solidario en Esquel
5
 La historia de un artista distinto: cantaba en las fiestas de 15 pero ahora por 200 dólares “anima” los velorios
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -