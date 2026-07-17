Esquel: el SMN anticipa una jornada inestable

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este viernes 17 de julio en Esquel, donde se prevé una jornada con condiciones cambiantes y la presencia de lluvias y nevadas durante gran parte del día. La madrugada comenzará mayormente nublada, con una temperatura de 6 °C y viento del oeste de entre 13 y 22 km/h.

Durante la mañana llegarán las lluvias y nevadas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40 %. La temperatura descenderá a 4 °C y el viento soplará del oeste entre 7 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Las condiciones se mantendrán durante la tarde, cuando continuará el pronóstico de lluvias y nevadas, con una temperatura de 6 °C y viento del oeste de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el cielo permanecerá nublado y disminuirán las probabilidades de precipitaciones, que volverán a ubicarse entre el 0 y el 10 %. La temperatura será de 4 °C, con viento del oeste de entre 7 y 12 km/h.