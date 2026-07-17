Javier Milei encabeza el acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA

El mandatario asiste al evento programado en la intersección de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede reconstruida de la mutual judía. La convocatoria, organizada por la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas, se adelantó para este viernes 17 de julio con el objetivo de respetar la celebración del Shabat. Para esta ocasión, las instituciones definieron el lema oficial como "Hoy no podemos perder, la memoria".

La actividad formal se inicia a las 09:53 horas, momento exacto en que se acciona la sirena para recordar la explosión del coche bomba ocurrida hace más de tres décadas. La comitiva presidencial incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Durante la ceremonia se prevén discursos enfocados en el reclamo de justicia ante la falta de condenas penales para los responsables del hecho.

La conmemoración se desarrolla meses después de que el Poder Ejecutivo nacional oficializara la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo. Dicha disposición administrativa ratificó la presunta autoría de ese organismo en los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994, estableciendo el congelamiento de activos financieros y restricciones operativas en el territorio argentino.

EBW