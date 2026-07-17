La Expo Invierno comenzó y hoy viernes continúa con feria y música

La Expo Esquel Invierno 2026 continúa hoy viernes 17 con una grilla variada de artistas locales y regionales.

A partir de las 17 hs. en el Gimnasio Municipal se presentarán:

Somos Danza, Diva's Bachata, Pedro Etchemaite y Julián Pérez Soto, Habibi, Choyun, Glaciar 2, Rueda Sónica y Oktubre.

La subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, confirmó que la tradicional feria abrirá sus puertas todos los días de 17 a 23 horas, mientras que los espectáculos artísticos comenzarán a partir de las 18 horas.

La programación completa durante todo el fin de semana incluye la participación de 36 artistas locales, entre músicos y grupos de danza, seleccionados a partir del trabajo que lleva adelante la Subsecretaría de Cultura durante todo el año. Además, el escenario también recibirá a jóvenes talentos que forman parte del programa Red Escénica Esquel, una iniciativa municipal que realiza audiciones y promueve nuevos artistas de la ciudad.



SL