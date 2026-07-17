¿Cuánto vale ganar el Mundial? La millonaria cifra que entregará la FIFA en 2026

El Mundial 2026 no solo quedará en la historia por ser la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes. También marcará un récord en materia económica: la FIFA confirmó una bolsa de premios sin precedentes, con cifras millonarias para todos los equipos que disputen el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

El campeón recibirá un premio histórico de 50 millones de dólares, el monto más alto otorgado hasta ahora en un Mundial masculino. Además, todas las selecciones clasificadas percibirán dinero según la instancia que alcancen, incluso aquellas que no logren superar la fase de grupos.

Cuánto cobrará cada selección

La FIFA estableció la siguiente escala de premios para el Mundial 2026:

Campeón: 50 millones de dólares.

Subcampeón: 33 millones de dólares.

Tercer puesto: 29 millones de dólares.

Cuarto puesto: 27 millones de dólares.

Del quinto al octavo lugar: 19 millones de dólares.

Del noveno al decimosexto lugar: 15 millones de dólares.

Del puesto 17 al 32: 11 millones de dólares.

Del puesto 33 al 48: 9 millones de dólares.

Además, cada una de las 48 selecciones recibió 1,5 millones de dólares antes del inicio de la competencia para cubrir los gastos de preparación y logística.

Cómo se distribuye el dinero

El premio no se entrega directamente a los futbolistas. La FIFA deposita el dinero en las federaciones nacionales, que luego determinan cómo repartirlo entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y otros integrantes de la delegación, de acuerdo con sus reglamentos y acuerdos internos.

Un fuerte aumento respecto de Qatar 2022

Los premios económicos crecieron de manera considerable en comparación con el Mundial de Qatar 2022.

En aquella edición, Argentina recibió 42 millones de dólares tras consagrarse campeona, mientras que Francia obtuvo 30 millones como subcampeona y Croacia 27 millones por quedarse con el tercer puesto.

En 2026, el campeón cobrará 8 millones de dólares más, lo que representa un incremento cercano al 19%. También aumentaron las recompensas para el resto de las posiciones, incluyendo las selecciones que queden eliminadas en las primeras instancias.

Por qué la FIFA aumentó los premios

El incremento responde, principalmente, al nuevo formato del Mundial, que pasó de 32 a 48 selecciones, con una mayor cantidad de partidos y un crecimiento en los ingresos por derechos de televisión, patrocinadores, venta de entradas y acuerdos comerciales.

Con mayores recursos, la FIFA decidió ampliar la distribución económica para que todas las federaciones participantes reciban una recompensa más importante, mientras que quienes lleguen a las instancias decisivas accederán a premios récord.

Más allá del prestigio deportivo y la posibilidad de levantar la Copa del Mundo, conquistar el Mundial 2026 también significará quedarse con el mayor premio económico que la FIFA haya entregado en la historia del torneo.

MA