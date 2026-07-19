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Por Redacción Red43

La final del Mundial modifica la agenda en Esquel: suspenden la Expo Invierno del domingo

La Municipalidad decidió reprogramar la última jornada de la Expo Invierno para que vecinos, feriantes, artistas y organizadores puedan seguir la final del Mundial 2026. Los expositores serán convocados para futuras actividades.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel suspendió la jornada del domingo de la Expo Invierno debido a que coincide con la final del Mundial de Fútbol 2026, en la que la Selección Argentina enfrentará a España. La decisión fue confirmada por la subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, quien explicó que el armado y desarrollo del evento se superponían con uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

 

Desde el área de Cultura señalaron que la intención es que tanto el público como los trabajadores involucrados en la organización puedan disfrutar del encuentro deportivo y vivir la jornada junto a la comunidad.

 

La suspensión alcanza a la programación prevista para el domingo, aunque desde el municipio aclararon que la feria no se cancelará de manera definitiva. Los feriantes tendrán una nueva oportunidad de participar en futuras ediciones o en otros eventos que se desarrollen en la ciudad.

 

En el mismo sentido, los artistas que iban a presentarse durante la última jornada serán incorporados paulatinamente a distintas propuestas culturales que la Municipalidad organizará de aquí a fin de año, con el objetivo de garantizarles un nuevo espacio para mostrar su trabajo.

 

 

 

 

R.G

 

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