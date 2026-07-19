Se nos escapó el sueño: Argentina perdió la final del Mundial ante España

Argentina dejó todo, pero esta vez no alcanzó. La Selección cayó 1 a 0 frente a España en la final de la Copa del Mundo 2026 y no pudo repetir la histórica consagración conseguida cuatro años atrás.



Hasta el último segundo hubo ilusión. El equipo empujó con orgullo, buscó el empate y nunca dejó de creer, pero la defensa española resistió cada intento y el pitazo final desató la tristeza de los jugadores y de millones de argentinos.

El bicampeonato no pudo ser, pero esta Selección volvió a demostrar por qué se ganó el cariño del país. Con entrega, personalidad y un recorrido inolvidable a lo largo del torneo, Argentina cerró su participación como subcampeona del mundo, dejando una vez más una huella en la historia del fútbol argentino.

R.G