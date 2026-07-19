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Por Redacción Red43

Emitieron una alerta amarilla por bajas temperaturas para gran parte de Chubut

La advertencia rige para este lunes 20 de julio e incluye a los departamentos Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Sarmiento, el sudoeste de Florentino Ameghino y Escalante.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, informó que este lunes 20 de julio estará vigente una alerta amarilla por bajas temperaturas en distintos sectores de la provincia.

 

Las zonas alcanzadas por la advertencia son los departamentos Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Sarmiento, el sudoeste de Florentino Ameghino y Escalante. En el resto del territorio provincial no se prevén riesgos asociados a este fenómeno.

 

 

 

El nivel amarillo indica que las bajas temperaturas pueden tener capacidad de daño y representar un riesgo, especialmente para los grupos más vulnerables, por lo que se recomienda extremar las medidas de prevención.

 

Ante cualquier emergencia, las autoridades solicitaron comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

 

 

 

R.G

 

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