Ganes o pierdas, te alentamos igual

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Con banderas argentinas y camisetas celestes y blancas, vecinos comenzaron a reunirse en el centro de Esquel tras la final del Mundial 2026 para expresar su apoyo al equipo nacional.
Por Redacción Red43

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En una muestra de orgullo y acompañamiento incondicional, algunos vecinos empezaron a concentrarse este domingo en el centro de Esquel luego de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 frente a España.

 

 

 

Con banderas, camisetas, cánticos y una caravana de autos, los hinchas transformaron la tristeza por el resultado en un homenaje al plantel dirigido por Lionel Scaloni. 

 

 

 

Lejos de los reclamos, la convocatoria se vive como un reconocimiento al camino recorrido por la Selección, que volvió a disputar una final del mundo y mantuvo la ilusión de millones de argentinos hasta el último partido.

 

 

 

En Esquel, el sentimiento albiceleste volvió a quedar en evidencia. Aunque la copa esta vez quedó en manos de España, los vecinos eligieron despedir al equipo con aplausos, banderas y el mismo aliento que lo acompañó durante todo el Mundial.

 

 

 

 

R.G

 

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