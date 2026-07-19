Habrá feriado el día que la selección decida celebrar con la gente

Tras la final de la Copa del Mundo, el presidente Javier Milei anunció que decretará feriado nacional si los jugadores de la Selección argentina desean participar de un recibimiento a su regreso de los Estados Unidos.

“Más allá de que el resultado no es el que nos hubiera gustado obtener, me parece que hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores que en los cuatro últimos mundiales llegaron a tres finales y ganaron una. Y esta final se perdió en el alargue. Nadie les puede recriminar nada porque han dejado todo y sobre el final podríamos haber tenido alguna oportunidad para empatarlo en un partido que naturalmente nos había sido muy desfavorable”, declaró en una entrevista.

En las próximas horas habrá más definiciones.

SL