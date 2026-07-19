Argentina va por la gloria: enfrenta a España con el sueño del bicampeonato

La Selección Argentina se enfrentará este domingo a España en la final del Mundial 2026 con un objetivo tan ambicioso como histórico: conquistar el bicampeonato del mundo y consolidar el ciclo de Lionel Scaloni como el más exitoso de la historia del fútbol argentino.

El encuentro se disputará desde las 16:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey y pondrá cara a cara a los dos mejores equipos del torneo. La Albiceleste buscará defender el título conseguido en Qatar 2022, mientras que la Roja intentará volver a levantar la Copa del Mundo.

El equipo capitaneado por Lionel Messi llega a la definición tras una campaña sobresaliente. Superó la fase de grupos con triunfos sobre Argelia, Austria y Jordania, y luego eliminó a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, este último con una vibrante victoria por 2 a 1 que le permitió meterse nuevamente en la final.

Además del título, Argentina tiene la posibilidad de alcanzar una marca reservada para muy pocos. En caso de imponerse sobre España, se convertirá en apenas la tercera selección en lograr dos Mundiales consecutivos, una hazaña que hasta ahora solo consiguieron Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

Con una base consolidada, el liderazgo de Messi y un proceso que ya conquistó la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y ahora pelea por una nueva estrella, la Scaloneta buscará escribir otro capítulo dorado para el fútbol argentino. Esta tarde, el sueño del bicampeonato estará en juego.

R.G