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Por Redacción Red43

Las dietas de los senadores volverán a aumentar y superarán los $11,8 millones brutos desde agosto

El incremento se aplicará de manera automática por la actualización salarial acordada para los trabajadores del Congreso. La suba acumulada es del 6,7% y amplía la diferencia con los salarios que perciben los diputados nacionales.
Por Redacción Red43

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Los senadores nacionales percibirán desde agosto una dieta estimada de $11.877.000 brutos mensuales, luego de la actualización salarial acordada para los trabajadores del Congreso.

 

La suba acumulada es del 6,7% y se distribuye en tres tramos: 2,4% retroactivo a junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto. Como las dietas están vinculadas al valor del módulo legislativo, el incremento se traslada de forma automática a los haberes de los senadores.

 

Con este ajuste, la diferencia con la Cámara de Diputados se amplía, ya que los diputados nacionales mantienen un salario bruto cercano a $6.072.000, al no contar con el mismo mecanismo de actualización.

 

Además de impactar en las dietas de los legisladores, el acuerdo también actualiza las escalas salariales de los trabajadores del Congreso. El incremento se da en medio del debate por los ingresos de la dirigencia política frente al actual contexto económico del país.

 

 

 

R.G

 

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