Esquel será sede del Regional de Escalada que clasificará al Campeonato Nacional

El Club Andino Esquel volverá a ser escenario de una competencia de primer nivel con la realización del Campeonato Regional de Escalada Deportiva, que se disputará el 15 y 16 de agosto y será clasificatorio para el Campeonato Nacional del próximo año.

La competencia estará organizada por el equipo de la Escuela Juvenil de Competición, un proyecto que comenzó a funcionar el año pasado y que continúa creciendo dentro de la institución.

"Estamos a cargo de un proyecto que en el Club Andino arrancó el año pasado, que es la Escuela Juvenil de Competición. Si bien es una continuidad de un proyecto de escalada que venimos desarrollando hace años, se va consolidando de a poquito, va creciendo tanto cualitativa como cuantitativamente, así que estamos muy contentos de eso", explicó el monitor de escalada Nahuel Niseggi.

Por su parte, el profesor de Educación Física Facundo Fuentes destacó que el objetivo es seguir fortaleciendo el equipo de competencia. "Con Nahuel vamos año a año renovando lo que es el equipo de escalada, el equipo de competencia, que hace poco empezó a funcionar en las instalaciones del Club Andino", señaló.

El joven competidor Felipe Roberts contó cómo cambió la dinámica de entrenamiento con la creación de este espacio específico: "Antes era como un grupo más juguetón, más familiar. Ahora sigue siendo, somos todos muy amigos, somos un grupo muy unido, pero también está ese enfoque de la competencia, ese profesionalismo alrededor de la escalada".

Tras haber organizado en mayo el Campeonato Nacional, desde el Club Andino se preparan ahora para recibir una nueva fecha del calendario oficial.

"Ahora ya unos pocos meses después vamos a ser sede de lo que es el Regional, una instancia competitiva donde todos compiten por rankear a nivel nacional, pero es una pre-etapa nacional que tienen que pasar todos los competidores, federados o no, como condición para poder estar el año que viene en el Nacional", explicó Niseggi.

Además, el Regional marcará el inicio oficial de los Juegos de Montaña Esquelenses, organizados junto a la Municipalidad de Esquel.

Como novedad, el 17 de agosto se disputará un campeonato de dificultad, una modalidad que debutará en la región: "Es la primera vez en esta región que se va a hacer un campeonato de dificultad. A nivel nacional siempre hacemos competencias de boulder, y ahora empieza a aparecer esto que a nivel internacional está súper desarrollado, pero que a nivel nacional hace falta ir desarrollando", indicó.

La competencia regional estará destinada a las categorías U15, U17 y U19, mientras que las edades más tempranas tendrán un espacio con fines participativos y formativos.

Fuentes destacó que organizar el torneo en Esquel también representa un alivio económico para las familias de los deportistas: "Siempre nos costó mucho poder recaudar fondos para poder viajar. Entonces poder realizar este Regional en nuestras instalaciones nos ahorra un montón de costos para las familias".

Además, invitó a la comunidad a acercarse al Club Andino para conocer la disciplina. "Hay que invitar a todos los oyentes, a toda la audiencia que quiera participar, que quiera ir, que quiera inscribirse. Todo esto con una finalidad formativa y de aprendizaje para dar a conocer la escalada deportiva", expresó.

Finalmente, recordaron que el Regional será la puerta de entrada al circuito nacional e internacional: "Con la participación del Regional, que es libre, ya directamente clasificás a poder ir al Nacional de escalada y de ahí vas escalando: tenés Americano, Panamericano, Mundial y así".

R.G