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Por Redacción Red43

Colapinto brilló en Bélgica con un espectacular sobrepaso y volvió a sumar para Alpine

El piloto argentino finalizó décimo en el Gran Premio de Bélgica y consiguió un nuevo punto para Alpine tras protagonizar una de las maniobras más destacadas de la temporada.
Por Redacción Red43

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Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 al terminar en el décimo puesto y sumar un punto para Alpine. El argentino fue protagonista de una de las maniobras más espectaculares de la carrera al superar en una misma acción a Pierre Gasly y Liam Lawson, escalando al décimo lugar.

 

Tras un buen inicio de fin de semana, el rendimiento del Alpine cayó en la clasificación, aunque las sanciones a otros pilotos le permitieron largar desde el 11° puesto. En la salida volvió a demostrar su habilidad para las largadas y rápidamente ganó posiciones.

 

Luego de la parada en boxes, Colapinto mejoró su ritmo con neumáticos duros y, en la vuelta 30, ejecutó un brillante sobrepaso doble en la recta de Kemmel que le permitió ingresar a la zona de puntos.

 

En las vueltas finales resistió la presión de Gasly y mantuvo el décimo lugar hasta la bandera a cuadros, logrando su sexta carrera puntuando en la temporada y aportando una unidad importante para Alpine en el campeonato de constructores.

 

 

 

R.G

 

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