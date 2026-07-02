El frío extremo mantiene en alerta amarilla a gran parte de Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut informó que este jueves 2 de julio rige una alerta amarilla por bajas temperaturas extremas, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el organismo nacional, las zonas alcanzadas por la advertencia registrarán temperaturas muy bajas, que pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en personas mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y otros grupos de riesgo.

La alerta comprende los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Paso de Indios, Telsen, Mártires, Biedma, Gaiman y Rawson, además de la Meseta y la Costa de Florentino Ameghino.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al frío, mantener una adecuada calefacción en los hogares, abrigarse con varias capas de ropa y prestar especial atención a las personas más vulnerables.