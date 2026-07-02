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02 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Mandalorian y Grogu llegan a Esquel en el regreso del Cine Auditorio Municipal

En el marco de la reapertura de las funciones del Cine Auditorio Municipal, Mandalorian y Grogu llegará a la pantalla grande el próximo lunes 6 de julio a las 21:30, en formato 2D subtitulada. 
Por Redacción Red43

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El Cine Auditorio Municipal, que retomará su programación este viernes, continuará el lunes 6 de julio con la proyección de Mandalorian y Grogu

 

La producción expande el universo de Star Wars y reúne nuevamente al cazarrecompensas Din Djarin y a Grogu en una nueva aventura que combina acción, ciencia ficción y el vínculo entre ambos personajes.

 

 

 

La función se realizará en el Cine Auditorio Municipal, ubicado en Belgrano 330. Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 2 de julio, de 14 a 20 horas, en la boletería del espacio.

 

El valor de las entradas es de $7.500 para las funciones. Desde el Municipio invitan a la comunidad a acompañar el regreso de las proyecciones en la sala y disfrutar de la programación prevista para el mes de julio.

 

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