Mandalorian y Grogu llegan a Esquel en el regreso del Cine Auditorio Municipal

El Cine Auditorio Municipal, que retomará su programación este viernes, continuará el lunes 6 de julio con la proyección de Mandalorian y Grogu.

La producción expande el universo de Star Wars y reúne nuevamente al cazarrecompensas Din Djarin y a Grogu en una nueva aventura que combina acción, ciencia ficción y el vínculo entre ambos personajes.

La función se realizará en el Cine Auditorio Municipal, ubicado en Belgrano 330. Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 2 de julio, de 14 a 20 horas, en la boletería del espacio.

El valor de las entradas es de $7.500 para las funciones. Desde el Municipio invitan a la comunidad a acompañar el regreso de las proyecciones en la sala y disfrutar de la programación prevista para el mes de julio.

MA