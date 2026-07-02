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02 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Buscan un jurado imparcial para volver a tratar el caso de abuso sexual contra una niña

La Justicia resolvió trasladar el juicio por jurados fuera de Lago Puelo al considerar que el perfil y la trayectoria profesional del acusado podían dificultar la conformación de un tribunal imparcial.
Por Redacción Red43

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El próximo juicio por jurados vinculado a una causa por presunto abuso sexual contra una niña no se realizará en Lago Puelo, donde ocurrieron los hechos investigados, sino en Esquel. La decisión fue adoptada luego de que un primer debate concluyera sin un veredicto, situación conocida judicialmente como "jurado estancado".

 

La Fiscalía había solicitado formalmente el cambio de jurisdicción al entender que existían dificultades para reunir un jurado popular libre de condicionamientos previos en la zona donde se desarrolló la causa.

 

Según planteó la fiscal María Bottini, el acusado ejerció durante años como médico en distintas localidades de la cordillera, entre ellas Cushamen, Cholila, Corcovado, El Maitén y Epuyén, generando vínculos profesionales y personales con una parte importante de la población convocable para integrar el jurado.

 

 

La imparcialidad como eje de la decisión

La Defensa Pública se opuso al pedido y sostuvo que no existían motivos suficientes para trasladar el juicio fuera de Lago Puelo. Sin embargo, el juez consideró que la extensa trayectoria del imputado como profesional de la salud podía afectar la objetividad necesaria para el desarrollo del proceso.

 

En la resolución se señaló que la relación de confianza que suele existir entre médicos y pacientes en localidades pequeñas podía influir, de manera consciente o inconsciente, en la mirada de quienes eventualmente integraran el jurado popular.

 

Por ese motivo, se resolvió que el nuevo debate se realice bajo la órbita de la Oficina Judicial de Esquel.

 

 

El resguardo de la víctima y la necesidad de avanzar

Otro de los aspectos considerados por la Justicia fue la necesidad de evitar demoras que prolonguen el proceso y profundicen el impacto sobre la menor involucrada en la causa.

 

En ese sentido, el fallo recordó la obligación del Estado de garantizar procedimientos ágiles en casos que involucran a niñas y adolescentes, evitando situaciones que puedan derivar en revictimización.

 

Además, se dispuso avanzar con rapidez en la organización del nuevo juicio y simplificar algunos pasos previos a la selección de jurados para acelerar la fijación de una nueva fecha de debate.

 

 

La Oficina Judicial de Esquel quedó a cargo de coordinar el proceso para que el juicio pueda desarrollarse en condiciones que aseguren imparcialidad y transparencia.

 

 

O.P.

 

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