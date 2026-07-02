"El Diablo Viste a la Moda 2" llega al Cine Auditorio Municipal de Esquel

El Cine Auditorio Municipal de Esquel renueva su cartelera con el estreno de "El Diablo Viste a la Moda 2", la esperada secuela del clásico protagonizado por Meryl Streep. La historia vuelve a reunir a Miranda Priestly con el mundo de la moda y el periodismo, en una trama que explora los cambios de la industria y el reencuentro entre personajes que marcaron a toda una generación de espectadores.

La película podrá verse el sábado 4 y domingo 5 de julio, a las 21:30 horas, en funciones 2D dobladas al castellano. Las proyecciones tendrán lugar en el Cine Auditorio Municipal, ubicado en Belgrano 330.

Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse desde este jueves 2 de julio, de 14 a 20 horas, en la boletería del auditorio. El valor es de $7.500 para las funciones.

Con este estreno, el Cine Auditorio Municipal suma una de las películas más esperadas del año e invita a los vecinos a disfrutar de una nueva propuesta cinematográfica durante el fin de semana.

MA