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Por Redacción Red43

Un día de furia: tras chocar, le pegó una trompada a una mujer y después le destrozó el auto

Fue un roce en plena centro de Comodoro Rivadavia. Pero todo se desmadró cuando el conductor de uno de los vehículos se puso violento. Terminó detenido.
Por Redacción Red43

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Lo que debió haber sido un trámite habitual de intercambio de seguros tras un roce vehicular se transformó este miércoles al mediodía en una escena de violencia desmedida en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 13:20 horas, en la concurrida intersección de las calles San Martín y 9 de Julio. Según informaron fuentes de la Comisaría Primera, un vehículo Ford EcoSport, conducido por una mujer, colisionó de forma accidental con un Peugeot 206, manejado por un hombre.

 

Lejos de mantener la calma, el conductor del Peugeot descendió de su rodado completamente fuera de sí. Sin mediar palabra, le propinó un golpe de puño a la conductora y, no conforme con la agresión física, comenzó a atacar el vehículo de la víctima, causando graves daños en el parabrisas y el limpia parabrisas.

 

Efectivos de la Dirección de Seguridad de la Policía del Chubut que patrullaban la zona intervinieron rápidamente ante el altercado. Los agentes procedieron a la detención inmediata del agresor, identificado como José Delmirio Q., de 54 años.

 

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial del Barrio Centro, donde permanecerá alojado e incomunicado hasta que se celebre la correspondiente audiencia de control de detención, donde enfrentará cargos por lesiones y daños.

 

 

 

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