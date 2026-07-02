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Por Redacción Red43

Esquel proyecta "Hoppers" en el regreso del Cine Municipal

La nueva película de Disney inaugura la nueva grilla de proyecciones, cuyas entradas se pueden adquirir desde hoy.
Por Redacción Red43

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Tras convertirse en uno de los títulos de Disney y Pixar mejor recibidos en los últimos tiempos, tanto por la crítica como en taquilla, la película de animación Hoppers llega a Esquel.

 

El regreso del Cine Auditorio Municipal trae esta proyección el día viernes, con una duración de 105 minutos

 

Será desde este viernes 3/7 - 15 horas, en 2D, en castellano, siguiendo el sábado, 18:30 horas y lunes a las 18 horas.

 

La venta de entradas comienza hoy jueves en boletería, con un valor de: 2D: $7.500.

 

En Hoppers, la pregunta es: ‘¿Qué pasaría si pudiéramos entendernos y comunicarnos con el mundo animal?’”, explica su director Daniel Chong. “Nuestra protagonista, Mabel, tiene la oportunidad de descubrir el reino animal transformándose en uno, lo que da lugar a situaciones tan extrañas como divertidas. Mabel infiltrada en el mundo animal nos lleva por una aventura salvaje y vertiginosa, con toda la emoción y el corazón que caracteriza a una película clásica de Pixar. Va a ser una experiencia increíble en el cine; no puedo esperar a que todos la vean”.

 

SL

 

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