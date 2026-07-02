Ariel Rodríguez detalló cómo se prepara Los Alerces para el invierno

El Parque Nacional Los Alerces ya se encuentra preparado para recibir a los visitantes durante la temporada invernal. El interventor de la reserva, Ariel Rodríguez, detalló el estado de los servicios, el cobro de accesos y los importantes trabajos de conservación que se llevan adelante tras el último incendio.

"La verdad que nosotros el parque lo tenemos preparado como para recibirlos. Por supuesto hay mucho menos prestadores de servicios prestándolos por una cuestión de temporalidad" explicó Rodríguez, aclarando que en invierno suelen registrar visitas. Actualmente se encuentran disponibles los senderos de baja dificultad y excursiones tradicionales como la del Alerce Milenario.

Respecto a la infraestructura, el funcionario indicó que se instalaron nuevos baños en la zona sur y en la cabecera del lago Futalafquen, aunque precisó que "quizá no estén abiertos para el invierno, porque están asociados siempre a algún prestador de servicios". Sin embargo, remarcó el compromiso de habilitarlos para octubre, antes del inicio de la temporada de pesca en noviembre.

Una de las novedades es la continuidad del cobro de acceso, una modalidad que no se implementaba en épocas invernales anteriormente. "Se cobra acceso los fines de semana, y durante las dos semanas barra tres de lo que dure la temporada invernal de vacaciones" confirmó Rodríguez. Esta medida surge de un convenio con el municipio de Esquel, buscando sostener el cobro diario a partir de octubre.

En materia de infraestructura energética, se coordinan tareas con Servicios Públicos de la provincia para el mantenimiento de las líneas que conectan la portada, la usina y Bahía Rosales, mientras que personal del parque trabaja en el sector de El Maitenal.

Finalmente, el interventor destacó dos noticias de gran relevancia para la conservación de la fauna nativa afectada por los incendios. Por un lado, guardaparques y biólogos lograron registrar nuevamente a la rana endémica de la Isla Menéndez. Por el otro, se asiste activamente a la población de huemules del Cerro Riscoso, cuyo espacio de alimentación quedó dañado. "Le estamos suplementando con provisión de fardos, piedras de sal, peles, y bueno, eso se está haciendo en el medio de la montaña, una salida entre 10 y 15 días del personal para llevar este alimento" concluyó, señalando que mediante cámaras trampa constatan que los animales se están alimentando.

EBW