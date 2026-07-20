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Por Redacción Red43

El grupo de títeres mexicano El Rehilete llega a Trevelin

Traen su espectáculo este jueves en el Salón Central. Los detalles.
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes invita a toda la comunidad a disfrutar de "La Tiendita de Abuelita Lilia", una entrañable obra del grupo de títeres mexicano El Rehilete.

 

 

Con más de 25 años de trayectoria, la compañía llega desde Aguascalientes, México, para presentar un espectáculo para toda la familia.

 

La relación entre Lilia, su nieto André y el recuerdo del abuelo Don Chuy, invita a redescubrir el valor de la memoria, la naturaleza, las tradiciones y los vínculos familiares.

 

Este jueves 23 de julio a las 18:00 horas, en el Salón Central de Trevelin,  entrada a la gorra consciente.

 

SL

 

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