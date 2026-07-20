Entró a robar a una casa y terminó reducido por los dueños

Un hombre de 27 años fue detenido este domingo por la noche en Comodoro Rivadavia luego de ser retenido por los propietarios de una vivienda, quienes lo sorprendieron presuntamente dentro del domicilio con intenciones de cometer un robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 en una casa ubicada sobre la calle San Francisco de Asís. La intervención policial se inició tras un aviso del Centro de Monitoreo, que alertó a efectivos de la Comisaría Seccional Tercera sobre una persona demorada por vecinos en el lugar.

Cuando los policías llegaron al domicilio, se entrevistaron con el propietario de la vivienda. Según su relato, junto a otros integrantes de su familia logró reducir al sospechoso luego de descubrir que había ingresado a la propiedad y ocasionado daños en el portón del pasillo interno.

De acuerdo con la información policial, el hombre fue retenido hasta el arribo de los efectivos, quienes procedieron a su identificación y detención. El sospechoso, identificado por sus iniciales J.P.M., de 27 años, presentó algunas lesiones que habría sufrido durante el forcejeo con los dueños de la casa.

Tras el procedimiento, quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

Fuente: Diario Jornada

MA