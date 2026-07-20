Provincia trabaja en la aplicación de programas para abordar problemáticas de la Adolescencia

El Gobierno del Chubut llevó adelante este lunes una reunión de la Mesa de Niñez y Adolescencia, creada en el marco de la agenda de trabajo que la Provincia viene desarrollando junto a UNICEF, con el objetivo de avanzar en la aplicación de programas junto a instituciones de la comunidad para abordar problemáticas que afectan a la adolescencia.

El encuentro se llevó adelante en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno en Rawson y estuvo presente el gobernador Ignacio "Nacho" Torres, contando también con la participación de diferentes áreas del Gobierno para intervenir de manera interministerial ante las distintas situaciones.

Fueron parte de la reunión los ministros de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; y de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; además de los secretarios general de Gobierno, Macarena Acuipil; de Coordinación de Gabinete, Andrés Arbeletche; de Salud, Sergio Wisky; y de Trabajo, Nicolás Zárate; participando también el presidente de Chubut Deportes y representantes del Ministerio de Educación y del Instituto Provincial de la Vivienda.

Durante el encuentro la Mesa de Niñez y Adolescencia avanzó en la coordinación de diferentes acciones para poner en marcha junto a clubes deportivos, iglesias, merenderos e instituciones escolares.

Equipos itinerantes

En el marco del trabajo conjunto que la Provincia viene llevando adelante con UNICEF se acordó poner en marcha un plan que permita atender de manera directa las distintas situaciones a partir de la formación de equipos itinerantes compuestos por diferentes profesionales.

El objetivo es llegar con acciones concretas para la atención de casos de salud mental, adicciones y otras problemáticas detectadas en la adolescencia, así como avanzar en acuerdos con diversas instituciones que posibiliten un abordaje integral de los diferentes casos.

Decisiones articuladas

Al respecto la ministra de Desarrollo Humano del Chubut, Florencia Papaiani, indicó que "llevamos adelante una nueva reunión de la Mesa de Niñez y Adolescencia que conformamos diferentes organismos del Gobierno provincial, y las problemáticas de los adolescentes requieren que las decisiones que tomemos de cada una de las áreas estén articuladas".

En ese sentido la funcionaria remarcó que "hoy formaron parte de esta reunión las áreas de Educación, Salud, el IPV, Chubut Deportes, Trabajo, además del Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría General de Gobierno, y la idea es articular las acciones para ir previniendo y trabajando con algunas problemáticas adolescentes que van surgiendo en diferentes espacios de nuestra comunidad".

R.G