Con el corazón intacto: la Selección volvió al país y recibió el abrazo de los argentinos

La Selección Argentina ya está de regreso en el país luego de su participación en el Mundial 2026. A pesar del duro golpe que significó la derrota por 1 a 0 frente a España en la final, una gran cantidad de hinchas se acercó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para recibir al equipo y demostrarle su apoyo.

La delegación que arribó estuvo encabezada por el entrenador Lionel Scaloni y su cuerpo técnico. Junto a ellos regresaron Emiliano "Dibu" Martínez, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone.

Además, también viajaron de regreso Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Cristian "Cuti" Romero y Nahuel Molina, según confirmó la AFA.

En contrapartida, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz y Juan Musso no regresaron a la Argentina y emprendieron viaje directamente desde Estados Unidos para reincorporarse a sus respectivos clubes o comenzar su período de descanso. Otros integrantes del plantel también continuarán viaje hacia distintos destinos en Europa.





Tras su llegada, la delegación se trasladó al predio de la AFA en Ezeiza. No hubo caravana ni festejos oficiales, una decisión adoptada por el plantel luego de la caída en la final frente a España. Aun así, el cariño de los hinchas volvió a sentirse en el recibimiento y acompañó a la Selección en su regreso al país.

R.G