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20 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El Complejo Deportivo Impulso suma un Desfibrilador Externo Automático y refuerza la seguridad los usuarios

Siempre un paso adelante, pensando en la salud de los deportistas, quienes practican Padel o utilizan la sala de máquinas.
Por Redacción Red43

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En un paso decisivo hacia la prevención y la salud integral de la comunidad deportiva de Esquel, Impulso Complejo Deportivo anunció la incorporación de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) a sus instalaciones.

 

Con esta adquisición, el establecimiento privado busca ofrecer un entorno cardioprotegido e integral para todos sus usuarios.

 

 

El complejo deportivo, propiedad de la señora Mabel Parma y con un fuerte apoyo de Diego Crettón, cuenta con modernas instalaciones equipadas con dos canchas de pádel de blindex, un sector de cafetería y tragos, además de un gimnasio de musculación y acondicionamiento físico de primer nivel en la planta alta.

 

 

INVERSIÓN EN PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA

 

La compra del equipo fue acompañada por una jornada de capacitación técnica brindada por un especialista, enfocada en el uso correcto del DEA y en los protocolos clave a seguir en situaciones de paro cardiorrespiratorio.

 

"Hoy incorporamos un Desfibrilador Externo Automático, un elemento fundamental para actuar rápidamente ante una emergencia cardíaca y brindar una mayor protección a todos los que forman parte de nuestra comunidad. Creemos que invertir en prevención y en el cuidado de las personas siempre vale la pena", expresaron desde la dirección del club a través de sus canales oficiales.

 

 

Con esta acción, Impulso Complejo Deportivo no solo moderniza su infraestructura, sino que sienta un precedente importante en materia de seguridad, cuidado y bienestar dentro del circuito deportivo privado de Esquel.

 

 

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