Una camioneta volcó rumbo al cerro Perito Moreno

El sábado, minutos antes del mediodía, se registró un vuelco sobre el camino de acceso al cerro Perito Moreno, en El Bolsón. A pesar del impacto, las dos personas que viajaban en la camioneta no sufrieron lesiones y pudieron abandonar el vehículo sin ayuda.

De acuerdo con la información brindada por Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el aviso ingresó a las 11.47. Inmediatamente se despachó la unidad de rescate junto con un móvil del Destacamento de Mallín Ahogado.

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron una camioneta apoyada sobre su lateral derecho. Tanto el conductor como su acompañante ya se encontraban fuera del rodado, luego de haber salido por sus propios medios.

Fueron asistidos en el lugar

Minutos después llegó personal del Hospital de Área de El Bolsón, que examinó a los ocupantes de la camioneta. Según informaron los bomberos, ninguno presentaba lesiones.

En el operativo también intervino personal policial, que trabajó en el lugar mientras se realizaban las tareas correspondientes.

O.P.