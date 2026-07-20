Provincia controló más de 6 mil vehículos y retiró de la vía pública a 39 conductores durante el fin de semana

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial durante el fin de semana.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 6.258 vehículos, realizó 3.385 test de alcoholemia y retiró a 39 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial; los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 828 vehículos, se realizaron 552 test de alcoholemia, hubo un caso positivo, y se labraron 5 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Trelew y Gaiman

En Trelew los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3 tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 768 vehículos, se efectuaron 492 test de alcoholemia en los que se detectaron a 4 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 8 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gaiman, se controlaron 29 vehículos, se llevaron a cabo 29 test de alcoholemia, se registró una alcoholemia positiva, se efectuaron 2 actas de infracciones y se retuvo un vehículo.

Puerto Madryn

En Puerto Madryn, se controlaron 178 vehículos en circulación y se labraron 3 infracciones a la Ley nacional de Tránsito.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en la región.

En total, se controlaron 1.276 vehículos, se realizaron 757 test de alcoholemia, se detectó a 22 conductores en estado de ebriedad, se labraron 39 infracciones y se retuvo un automóvil.

En la localidad de Rada Tilly se verificaron 87 vehículos en circulación sin registrarse ningún tipo de infracción.

Camarones

Se controlaron 68 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 811 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 342 test de alcoholemia, se comprobaron 2 casos positivos, se labraron 15 infracciones y se retuvo un automóvil.

Esquel

En Esquel, se controlaron 1.231 vehículos, se realizaron 1.213 test de alcoholemia, se comprobaron 9 casos positivos, se labraron 21 infracciones y no se retuvo ningún rodado.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 173 vehículos y se labró una infracción.

En Paso de Indios, se controlaron 54 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 128 vehículos y no se labraron infracciones.

En Río Pico, se controlaron 268 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

En Tecka, se controlaron 359 rodados y se labraron 2 infracciones.

R.G