Quimera Eventos celebrará el Día del Amigo con una noche de shows, gastronomía y sorteos en Esquel

Quimera Eventos realizará el próximo 24 de julio, desde las 21.30, una celebración especial por el Día del Amigo en el Salón Aonikenk, con una propuesta que reunirá música en vivo, gastronomía, sorteos y una ambientación temática.

Natalia Millamán explicó que se trata de una nueva iniciativa para su emprendimiento. "Esto que estoy organizando es algo nuevo que estoy tratando de implementar dentro de mi emprendimiento, que ya lleva casi 14 años y que a lo largo de todo este tiempo fue sumando actividades", expresó.

Además, contó que la idea surgió luego de atravesar un momento difícil. "Tuve un pequeño siniestro con mi emprendimiento y fue como ver si se retransforma en algo más", señaló.

La organizadora destacó que el objetivo es ofrecer una alternativa diferente para la comunidad. "Quiero brindar un escenario nuevo para que la gente tenga un lugar distinto, un lugar totalmente ambientado donde van a haber sorteos y shows en vivo", afirmó.

La noche contará con presentaciones de danzas árabes, folclore, la banda local Anonimos, un DJ y una propuesta gastronómica elaborada por emprendedores de la región. Habrá dos tipos de entradas: una con cena y consumición, y otra para asistir únicamente a los espectáculos y participar de los sorteos.

R.G