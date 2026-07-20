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Por Redacción Red43

Gobernador Costa: una familia tuvo un accidente vehicular

El vehículo descarriló, según detalló la comisario Carolina Pauli, a raíz del hielo en las calzadas 
Por Redacción Red43

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Un vuelco ocurrido en jurisdicción de Ruta Nacional N°40, tramo que une Río Mayo con la localidad de Gobernador Costa, contó con el apoyo de la Unidad Regional Esquel.

 

La comisario Carolina Pauli, de la Comisaría de Esquel, brindó detalles sobre un siniestro vial ocurrido el día viernes aproximadamente a las 18:30 hs en jurisdicción de Gobernador Costa.

 

"La realidad es que estamos teniendo temperaturas bastante bajas y eso genera dificultad en las rutas, con presencia de hielo, algunas eventuales lloviznas y agua-nieve", explicó Pauli.

 

En el lugar, un vehículo conducido por un masculino, perdió la estabilidad por razones que se tratan de establecer y terminó volcando. Tras varios tumbos, el rodado quedó a unos 25 metros de la calzada.

 

En el interior del vehículo viajaban el conductor, su esposa y dos menores. "El único que presentaba lesiones de mayor gravedad fue el conductor, por lo que fue derivado al Hospital de Río Mayo y posteriormente a Comodoro Rivadavia. El resto de los ocupantes solo presentaban golpes y hematomas leves, sin necesidad de asistencia médica", detalló la comisario.

 

Se realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado negativo. "Aparentemente se trató de una mala maniobra. Intervino personal policial y de salud y se labraron las actuaciones correspondientes", indicó.

 

Desde la dependencia policial se solicita extremar las medidas de precaución a quienes circulen por la zona, debido a la alerta meteorológica vigente y a la posibilidad de encontrar presencia de hielo en la calzada por las bajas temperaturas.

 

SL

 

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