La Selección regresa al país sin festejos y el Gobierno descarta el feriado nacional

La Selección Argentina regresará este lunes al país después de perder la final del Mundial 2026 ante España, pero no habrá festejos multitudinarios ni feriado nacional. El Gobierno había dejado abierta la posibilidad de declarar un día no laborable, aunque la decisión quedó descartada luego de que desde el entorno del plantel comunicaran que no hay ánimo para realizar una celebración.

La Casa Rosada, de todos modos, prepara una recepción protocolar para los jugadores que regresen a la Argentina. El vuelo proveniente de Nueva Jersey aterrizará esta tarde, alrededor de las 19, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Una recepción protocolar en Ezeiza

El operativo será similar al que se realiza para recibir a jefes de Estado que visitan el país. La llegada de los futbolistas será acompañada por autoridades de Aerolíneas Argentinas y efectivos del Ministerio de Seguridad Nacional, entre ellos una guardia de Granaderos.

No está prevista la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo. Según explicaron fuentes oficiales, la decisión responde a la intención de mantener el recibimiento alejado de cualquier tipo de uso político.

La recepción se organizará para el plantel que regrese al país, aunque la delegación no estará completa. Lionel Messi y Rodrigo De Paul no viajaron en el vuelo de regreso desde Estados Unidos y se trasladarán directamente hacia sus respectivos destinos.

La AFA comunicó que no habrá una celebración

La Asociación del Fútbol Argentino había informado que algunos futbolistas no regresarían con el resto de la delegación y que viajarían directamente desde Estados Unidos hacia sus clubes o destinos de descanso.

Más tarde se confirmó que Messi y De Paul fueron los únicos dos jugadores que no subieron al avión con destino a la Argentina. El resto del plantel arribará a Ezeiza junto con una segunda aeronave que trasladará a familiares de los futbolistas.

Según trascendió, la AFA no tiene previsto organizar una recepción oficial ni participar de un festejo masivo. La idea inicial sería que los jugadores lleguen al predio, compartan una cena y luego se retiren.

El feriado que había anunciado Milei

La posibilidad de un feriado nacional había sido planteada por el presidente Javier Milei pocas horas después de la derrota por 1 a 0 ante España. El mandatario había señalado que la medida dependería de la decisión del plantel y del cuerpo técnico sobre la realización de los festejos.

Sin embargo, la derrota en la final modificó el escenario. Desde el Gobierno reconocieron que los jugadores no están de ánimo para una celebración y que la idea del feriado quedó descartada.

Milei había destacado el valor histórico de la campaña de la Selección y había mencionado distintas alternativas para organizar un eventual festejo, entre ellas la posibilidad de que los jugadores utilizaran el balcón de la Casa Rosada para saludar a los hinchas.

De esta manera, el equipo regresará al país sin festejos oficiales, aunque el impacto de su campaña ya se hizo sentir en todo el territorio nacional. En Esquel, como ocurrió en cada partido del Mundial, los hinchas también acompañaron el recorrido de la Selección y volvieron a vivir la ilusión de ver al equipo argentino disputar una nueva final.