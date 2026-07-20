Así se vieron desde el dron de RED43 los festejos de los hinchas en el Obelisco

Miles de hinchas se reunieron durante la noche en los alrededores del Obelisco para acompañar a la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026. Pese a la derrota ante España, los fanáticos salieron a la calle para reconocer al equipo y agradecerle por una nueva campaña que volvió a unir a todo el país detrás de la camiseta celeste y blanca.

Las imágenes captadas por el drone de RED43 muestran la magnitud de la concentración y el festejo de los hinchas, que cantaron y acompañaron a la Selección en una noche marcada por el reconocimiento y el orgullo por el recorrido del equipo.