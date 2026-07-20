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Por Redacción Red43

El Club San Martín realizará el adoquinado de su entrada con los aportes provinciales

El día viernes fueron entregados fondos del Plan Galina y Martín Colihueque detalló la planificación de obras a realizar.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de Chubut Deportes, realizó un importante aporte económico al Club San Martín para avanzar en obras de infraestructura que son prioridad para la institución.

 

 

En ese sentido, Martín Colihueque, desde el club, destacó la importancia del acompañamiento: "Es un aporte muy importante para nosotros para poder avanzar en obras. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Milton Reyes, con Nacho Torres y con Matías Taccetta por tenernos en cuenta".

 

 

El club utilizará los fondos para el adoquinado del ingreso. "Nuestra entrada es todo de tierra y queremos adoquinar para dejar una presentación linda y que sea de mayor accesibilidad para todo el público. Es una obra muy importante, son casi 100 metros", explicó Colihueque.

 

 

El valor de estas políticas para todas las instituciones deportivas: "El aporte es fundamental para nosotros y para todos los clubes de la ciudad. Sinceramente sin este tipo de ayuda es muy difícil avanzar. Sabemos que al Estado le cuesta, pero apuestan al deporte y eso para nosotros es muy importante".

 

 

SL

 

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