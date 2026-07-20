Sierra Colorada cocinará una tortilla al rescoldo de 1 metro de diámetro

El domingo 26 de julio desde las 11 horas, la Comunidad Ancestral Sierra Colorada tendrá una propuesta única: una tortilla al rescoldo de un metro de diámetro.

La propuesta es compartir esta especialidad de la casa, cocinada al calor de las brasas del fogón de La Casita de Lala, además de los stands gastronómicos de Tecka, Gualjaina, Alto Río Percy, Lago Rosario, Esquel y Trevelin y más, con distintas comidas típicas a precios accesibles.

Se trata de una iniciativa de Dora y Eva Aillapan, prestadoras de servicios turísticos de Sierra Colorada, con el respaldo de pares de la propia localidad y de la Secretaría de Turismo.

La organización informó que se previó un transporte a un costo de 20 mil pesos, pudiendo realizar la reserva al 2945-587667

Para consultas respecto al evento y reservas se habilitó el teléfono 2945-533153