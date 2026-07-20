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Por Redacción Red43

Juegos Culturales Chubutenses: Esquel convoca a sus adultos mayores a mostrar sus talentos

La propuesta invita a demostrar talentos en distintas disciplinas artísticas y tendrá una jornada especial en agosto. Quiénes pueden participar y cómo inscribirse.
Por Redacción Red43

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Una jornada para compartir y disfrutar de distintas expresiones artísticas se prepara en Esquel con la instancia local de los Juegos Culturales Chubutenses para adultos mayores. El encuentro se realizará el 18 de agosto en el Auditorio Municipal y será el primer paso de una competencia que continuará con etapas zonales y provinciales.

 

La propuesta es organizada por la Subsecretaría de Cultura y la Coordinación de Adultos Mayores de la Municipalidad de Esquel. La subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, explicó que los Juegos Culturales se integran a la propuesta de los Juegos Deportivos y que este año continuarán desarrollándose a nivel provincial.

 

“Esto tiene una instancia local, después tiene una instancia provincial”, explicó Baliente, quien detalló que la competencia tendrá distintas etapas hasta llegar a la definición provincial.

 

Una propuesta con múltiples disciplinas

 

Los adultos mayores podrán participar en canto solista, fotografía, pintura, dibujo, cuentos, poesía, teatro unipersonal y parejas de danza.

 

“Vamos a pasar una tarde muy linda viendo el trabajo de los adultos mayores y compartiendo cuestiones de música, con canto solista, la fotografía, pintura, dibujo, cuentos, poesía, teatro unipersonal y en danza, parejas de danza”, señaló la funcionaria.

 

La organización también prepara un espacio con sonido e iluminación para las presentaciones y brindará asesoramiento sobre los requisitos de cada disciplina. En el caso de los trabajos escritos, como cuentos y poesías, el equipo de la Coordinación de Adultos Mayores podrá ayudar a quienes necesiten preparar sus producciones.

 

“Si alguno tiene un cuento y no se anima por todas estas condiciones, que no se preocupe porque nosotros de la oficina los ayudamos”, explicó Baliente.

 

Del ámbito local a la final provincial

 

Los Juegos Chubutenses tendrán tres etapas: local, zonal y provincial. La primera estará a cargo de la Municipalidad de Esquel, mientras que la instancia zonal se desarrollará en Trevelin.

 

En esta edición, la competencia llegará hasta la definición provincial, ya que los Juegos Culturales dejaron de realizarse a nivel nacional.

 

“Los Juegos Chubutenses se van a hacer solo a nivel Chubut, porque desde Nación se bajaron los Juegos Culturales”, explicó la subsecretaria de Cultura.

 

Inscripciones hasta el 11 de agosto

 

Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 11 de agosto en la oficina de la Coordinación de Adultos Mayores, ubicada en el área de Desarrollo Social, de 7:30 a 13 horas. También podrán solicitar información y la documentación necesaria a través de WhatsApp.

 

Desde la organización remarcaron la importancia de anotarse dentro del plazo establecido, ya que la cantidad de inscriptos permitirá definir la organización de la jornada del 18 de agosto.

 

La convocatoria está abierta a quienes ya tengan experiencia en alguna de las disciplinas y también a quienes quieran animarse por primera vez.

 

“Lo más importante es invitarlos a que se animen. Es lo más importante”, sostuvo Baliente, quien destacó que la propuesta busca generar un espacio para compartir y poner en valor las habilidades y la creatividad de los adultos mayores.

 

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