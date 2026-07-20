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Por Redacción Red43

Festejos sin incidentes: la Policía destacó el comportamiento de los vecinos de Esquel

La comisario Carolina Pauli valoró que la población se limitara a celebrar y remarcó que no se registraron situaciones de gravedad durante el operativo.
Por Redacción Red43

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La Policía del Chubut destacó el comportamiento de los vecinos de Esquel durante los festejos por la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Según explicó la comisario Carolina Pauli, el operativo desarrollado tras la final se llevó adelante con normalidad y no se registraron incidentes de gravedad.

 

Si bien la cantidad de personas que se acercó a festejar fue menor a la de otras jornadas, algo que la autoridad policial vinculó con el resultado de la final, los vecinos se concentraron para acompañar a la Selección y luego regresaron a sus hogares sin que se produjeran situaciones de gravedad.

 

Un comportamiento destacado durante todo el Mundial

 

Pauli remarcó que el buen comportamiento no se limitó a los festejos posteriores a la final, sino que se mantuvo durante las distintas celebraciones realizadas a lo largo del Mundial.

 

En ese sentido, destacó que en Esquel los vecinos se limitaron a festejar y que no se produjeron daños ni situaciones que pusieran en riesgo a otras personas o al personal policial.

 

La comisario también señaló que en otras ciudades de la provincia se registraron episodios diferentes, con daños y lesiones a efectivos policiales, por lo que valoró especialmente el comportamiento de la comunidad esquelense.

 

“Debemos destacar que la población ha realizado solamente festejos y todos vuelven tranquilos a sus casas”, remarcó Pauli al referirse al desarrollo del operativo en la ciudad.

 

 

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