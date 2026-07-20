La Asociación de Fútbol Veteranos del Oeste construirá un vestuario y dos canchas de césped

El Gobierno Provincial acompañó a la Asociación Fútbol Veteranos del Oeste para la construcción de su predio propio.

La institución destinará el aporte a la construcción de vestuarios y dos canchas de césped

El Gobierno del Chubut realizó un importante aporte económico a la Asociación Fútbol Veteranos del Oeste para avanzar en la construcción de su predio propio, una necesidad histórica para la institución.

Referentes de la asociación destacaron el acompañamiento recibido: "Es un aporte que creemos necesario para la construcción de nuestro predio. Estamos más que agradecidos con el Gobierno. El aporte va destinado al predio propio del club, para la construcción de los vestuarios y dos canchas de césped".

Actualmente la asociación alquila canchas para disputar sus encuentros. "La verdad que creo que es merecido por los tantos años de trayectoria que tiene la asociación. Tener nuestro propio espacio le cambia la realidad a los equipos, que son los que normalmente pagan alquiler en las canchas de los clubes", señalaron.

La Asociación Fútbol Veteranos del Oeste nuclea a alrededor de 1.500 jugadores, distribuidos en 61 equipos. Las categorías van desde los 36 años hasta mayores de 58 años.

El aporte del Plan Galina al deporte provincial es una medida del gobernador Ignacio Torres y la gestión local que potencia a toda la comunidad: "Así que sí, para ellos y para nosotros también es un gran alivio. La verdad que nos sirve muchísimo. Estamos muy contentos y agradecidos al Gobierno. Se complica porque con recursos propios cuesta conseguir, así que estamos en la lucha constante", concluyeron.

SL

¿Querés que te arme también una versión de 3 párrafos para subir directo a la web del Gobierno?