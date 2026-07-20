-5°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 20 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 deportes Esquel Deportes
20 de Julio de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

La Asociación de Fútbol Veteranos del Oeste construirá un vestuario y dos canchas de césped

La institución destinará el aporte provincial del Plan Galina a las ampliaciones de su sede.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno Provincial acompañó a la Asociación Fútbol Veteranos del Oeste para la construcción de su predio propio.

 

 

La institución destinará el aporte a la construcción de vestuarios y dos canchas de césped

 

 

El Gobierno del Chubut realizó un importante aporte económico a la Asociación Fútbol Veteranos del Oeste para avanzar en la construcción de su predio propio, una necesidad histórica para la institución.

 

 

Referentes de la asociación destacaron el acompañamiento recibido: "Es un aporte que creemos necesario para la construcción de nuestro predio. Estamos más que agradecidos con el Gobierno. El aporte va destinado al predio propio del club, para la construcción de los vestuarios y dos canchas de césped".

 

 

Actualmente la asociación alquila canchas para disputar sus encuentros. "La verdad que creo que es merecido por los tantos años de trayectoria que tiene la asociación. Tener nuestro propio espacio le cambia la realidad a los equipos, que son los que normalmente pagan alquiler en las canchas de los clubes", señalaron.

 

 

La Asociación Fútbol Veteranos del Oeste nuclea a alrededor de 1.500 jugadores, distribuidos en 61 equipos. Las categorías van desde los 36 años hasta mayores de 58 años.

 

 

El aporte del Plan Galina al deporte provincial es una medida del gobernador Ignacio Torres y la gestión local que potencia a toda la comunidad: "Así que sí, para ellos y para nosotros también es un gran alivio. La verdad que nos sirve muchísimo. Estamos muy contentos y agradecidos al Gobierno. Se complica porque con recursos propios cuesta conseguir, así que estamos en la lucha constante", concluyeron.

 

 

SL

 

 

¿Querés que te arme también una versión de 3 párrafos para subir directo a la web del Gobierno?

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ganes o pierdas, te alentamos igual
2
 Emitieron una alerta amarilla por bajas temperaturas para gran parte de Chubut
3
 Carlos Alberto Fuschlag QEPD
4
 Una final que se repite: una historia similar la viví en Italia 90
5
 Una camioneta volcó rumbo al cerro Perito Moreno
1
 En Esquel una familia necesitó más de $1,7 millones en junio para no ser pobre
2
 La secretaría de Desarrollo Humano realiza su planificación de trabajo con eje en la presencia territorial
3
 Messi rompió el silencio tras la final y dejó un emotivo mensaje para los argentinos
4
 El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en 30 años
5
 Después del Mundial cambia el reglamento del fútbol argentino: las nuevas normas que se aplicarán
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -