Últimos días para inscribirse al Cross Nocturno de Esquel

Este sábado 25 de julio se realizará la segunda edición del Cross Nocturno de Esquel, una propuesta que invita a los vecinos a participar de una carrera diferente, con recorridos de 5 y 10 kilómetros y la particularidad de desarrollarse durante la noche.

La competencia comenzará a las 19:30 y los participantes deberán presentarse a las 19. El circuito tendrá como punto de partida la zona de Rivadavia y 25 de Mayo y recorrerá distintos sectores de la ciudad, incluyendo el camino hacia el Cerro de la Cruz.

Una carrera para disfrutar en pareja

La propuesta busca que los participantes se animen a compartir el desafío con un compañero, amigo o familiar. El circuito competitivo será de 10 kilómetros, mientras que también habrá una distancia promocional de 5 kilómetros.

“Es un circuito muy atractivo, que el año pasado estuvo muy lindo, muy atractivo para todos los vecinos de nuestra ciudad que se quisieron animar, que se animaron a buscar una pareja, un compañero, un amigo para realizar este desafío”, destacó Hernán Maciel, subsecretario de Deportes de Esquel.

El recorrido estará señalizado y contará con iluminación en distintos sectores. Sin embargo, será obligatorio que cada participante lleve una luz frontal o linterna.

Además, desde la organización recomendaron utilizar ropa cómoda y llevar abrigo, teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se registran durante la noche en esta época del año.

“Pedimos que vayan preparados para esto, para el frío, que estamos en invierno, y después divertirse, porque la verdad que la carrera es muy linda y hacerlo con un compañero tiene todo el condimento”, señaló Maciel.

Inscripciones hasta este viernes

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta la tarde del viernes 24 de julio. El trámite puede realizarse a través de la página web de la Municipalidad o de la Secretaría de Deportes, utilizando el código QR de la convocatoria.

También es posible inscribirse de manera presencial en la Secretaría de Deportes, en el área de Administración.

El costo para el circuito de 10 kilómetros es de 40 mil pesos por pareja, mientras que la inscripción para el circuito promocional de 5 kilómetros tiene un valor de 20 mil pesos.

Desde la organización remarcaron que el sábado ya no se permitirán nuevas inscripciones, debido a que el listado de participantes debe ser enviado previamente al seguro.

La entrega de números se realizará el viernes 24 de julio, a partir de las 18, en la Residencia Deportiva.

La competencia contará con premios en trofeos y medallas para los participantes. Desde la organización invitaron a los vecinos a sumarse a una propuesta que combina actividad física, aventura y el desafío de correr de noche por distintos sectores de Esquel.

MA