El Club Belgrano avanza con la construcción de su mini gimnasio gracias a un aporte del Plan Galina

El Club Belgrano de Esquel recibió un aporte en el marco del Plan Galina, destinado a fortalecer el trabajo que la institución lleva adelante con cientos de deportistas de distintas edades. Los fondos permitirán avanzar con la construcción de un mini gimnasio y la adquisición de elementos necesarios para las actividades del club.

La presidenta de la institución, Cecilia Espinoza, destacó la importancia del acompañamiento para una entidad que reúne diariamente a unas 500 personas, desde las categorías más pequeñas hasta los equipos de veteranos.

“Realmente es un aporte que contribuye una vez más al crecimiento del Club Belgrano y para poder seguir trabajando con tantas infancias y adolescencias que están en el día a día con nosotros”, señaló Espinoza.

Una obra clave para el invierno

El objetivo principal es avanzar con la finalización del mini gimnasio, un espacio que permitirá sostener las actividades durante los meses de bajas temperaturas, cuando resulta más difícil entrenar al aire libre.

“Este aporte viene a terminar con la obra del mini gimnasio, fundamental para esta época, más que nada, que no podemos entrenar al aire libre”, explicó la presidenta del club.

La institución también destinará parte del aporte a la compra de elementos de utilería. Espinoza señaló que el presupuesto de la obra había sido presentado en febrero y que, debido a la variación de los precios, probablemente los costos hayan cambiado.

“Avanzar ya es un montón para nosotros y finalizarlo, ojalá, Dios quiera que se nos dé”, expresó.

El esfuerzo diario para sostener al club

El Club Belgrano cuenta con categorías que van desde las más pequeñas como las 2020-2021, hasta los equipos de veteranos y seniors. Para sostener el funcionamiento de una institución con tantas categorías, el club organiza permanentemente distintas actividades para recaudar fondos.

“Nosotros constantemente estamos haciendo actividades para recaudar fondos, para viajar y para todo lo que implica un club con tantas categorías”, contó Espinoza.

En ese sentido, mencionó la realización de tómbolas, matebingos y otras propuestas, además del aporte de las cuotas sociales. También destacó que el club ha gestionado apoyos de distintos organismos para la compra de materiales.

“Con eso nos vamos manejando, pero nunca está de más algún aporte de pelotas, redes de arcos y demás”, agregó.

MA

Desde la institución valoraron el acompañamiento estatal y señalaron que este tipo de aportes resulta fundamental para que los clubes puedan continuar creciendo y sosteniendo sus actividades durante todo el año.