Club Independiente tendrá cerco perimetral, vestuarios y baños en la cancha de césped sintético

El Gobierno Provincial acompañó a más de una decena de clubes deportivos de la región y el Club Independiente usará el aporte para continuar con obras en su predio deportivo

La inversión estará destinada al cerco perimetral, vestuarios y baños de la cancha de césped sintético

Desde la comisión directiva destacaron la importancia del acompañamiento: "Es un día de alegría poder recibir estos aportes, que por supuesto son para continuar con el crecimiento de la institución. Puntualmente van a ir destinados a la cancha sintética. Nos falta el cerco perimetral y el tema de vestuarios y baños, así que para eso va a ser esta inversión".

Además, señalaron los proyectos a futuro: "También nos faltan las luces, que nos permitiría jugar en horas nocturnas y poder alquilar la cancha. De eso se trata. Además, por la ubicación que tiene la cancha, a la entrada de Esquel".

El objetivo del club es consolidar el predio como un espacio deportivo integral. "Soñamos con ese campo deportivo, con ese terreno que se convierta en un futuro campo deportivo, donde quienes entren a Esquel puedan ver chicos, un semillero, trabajando día, tarde y noche en ese lugar".

Actualmente el Club Independiente cuenta con entre 600 y 700 socios y desarrolla nueve disciplinas deportivas. "Es complicado. La idea es poder tener autonomía, pero hay momentos del año en que las cuotas sociales bajan y hay gastos que pagar: impuestos, gas, luz, refacciones, mantenimiento. Acabamos de terminar ayer justamente la limpieza del parquet, quedó impecable, y bueno, todo eso tiene costos", indicaron.

SL