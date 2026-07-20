-5°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 20 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Cine Esquel
20 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Toy Story 5 en vacaciones de invierno: continúan las funciones del Cine Municipal

Las localidades para la función de las 20 horas ya se encuentran agotadas, pero aún quedan del resto. Los detalles 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel, a través de la subsecretaría de Cultura, invita a disfrutar de las propuestas del Cine Municipal durante las vacaciones de invierno, con nuevas funciones de "Toy Story 5" para toda la familia.

 

 

Este lunes 20 de julio habrá dos funciones: a las 15 horas en formato 2D y a las 20 horas en 3D. Debido a la gran respuesta del público, las localidades para la función de las 20 horas ya se encuentran agotadas, mientras que aún quedan entradas disponibles para la función de las 15 horas.

 

 

La programación continuará el martes 21 de julio, nuevamente con "Toy Story 5", con funciones a las 15 horas en 3D y a las 20 horas en 2D.

 

 

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Cine Municipal, ubicada en Belgrano 330, de 10 a 20 horas.

 

 

Desde el municipio se destaca el gran acompañamiento de la comunidad a la propuesta cultural durante el receso invernal e invita a las familias a aprovechar esta alternativa de entretenimiento pensada para disfrutar junto a los más chicos.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ganes o pierdas, te alentamos igual
2
 Emitieron una alerta amarilla por bajas temperaturas para gran parte de Chubut
3
 Carlos Alberto Fuschlag QEPD
4
 Una final que se repite: una historia similar la viví en Italia 90
5
 Una camioneta volcó rumbo al cerro Perito Moreno
1
 En Esquel una familia necesitó más de $1,7 millones en junio para no ser pobre
2
 La secretaría de Desarrollo Humano realiza su planificación de trabajo con eje en la presencia territorial
3
 Messi rompió el silencio tras la final y dejó un emotivo mensaje para los argentinos
4
 El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en 30 años
5
 Después del Mundial cambia el reglamento del fútbol argentino: las nuevas normas que se aplicarán
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -