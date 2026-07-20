Toy Story 5 en vacaciones de invierno: continúan las funciones del Cine Municipal

La Municipalidad de Esquel, a través de la subsecretaría de Cultura, invita a disfrutar de las propuestas del Cine Municipal durante las vacaciones de invierno, con nuevas funciones de "Toy Story 5" para toda la familia.

Este lunes 20 de julio habrá dos funciones: a las 15 horas en formato 2D y a las 20 horas en 3D. Debido a la gran respuesta del público, las localidades para la función de las 20 horas ya se encuentran agotadas, mientras que aún quedan entradas disponibles para la función de las 15 horas.

La programación continuará el martes 21 de julio, nuevamente con "Toy Story 5", con funciones a las 15 horas en 3D y a las 20 horas en 2D.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Cine Municipal, ubicada en Belgrano 330, de 10 a 20 horas.

Desde el municipio se destaca el gran acompañamiento de la comunidad a la propuesta cultural durante el receso invernal e invita a las familias a aprovechar esta alternativa de entretenimiento pensada para disfrutar junto a los más chicos.