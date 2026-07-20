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20 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El municipio acompaña a Olivia Conesa en su preparación para el Mundial U20 de Atletismo

La atleta esquelense volverá a representar a la Argentina en una competencia internacional, luego de su participación en el Iberoamericano U20 de Lima.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, acompaña a la atleta esquelense Olivia Conesa en su preparación para el Campeonato Mundial U20 de Atletismo, que se disputará del 5 al 9 de agosto en Oregón, Estados Unidos, donde volverá a representar a la Argentina en las pruebas de velocidad.

 

La deportista, representante del Club Independiente Deportivo Esquel, participó entre el 19 y el 21 de junio en el Campeonato Iberoamericano U20 Lima 2026, competencia en la que integró la delegación nacional. Allí compitió en los 100 metros llanos y en las postas 4x100 metros femenina y 4x100 metros mixta.

 

En la prueba individual de velocidad, Conesa alcanzó el noveno puesto, con un tiempo de 11.84 segundos, una marca que refleja el nivel deportivo que mantiene durante la temporada. Si bien las postas no lograron el resultado esperado, la experiencia internacional representó un nuevo paso en su crecimiento deportivo.

 

Tras su participación en el Mundial, Olivia competirá en el Campeonato Nacional U18, previsto para los días 15 y 16 de agosto en Venado Tuerto, Santa Fe.

 

Desde el inicio de la gestión del intendente Matías Taccetta, el municipio sostiene una política de apoyo a los deportistas locales, con el objetivo de generar oportunidades y acompañar el desarrollo de quienes representan a Esquel en competencias provinciales, nacionales e internacionales. En ese marco, se realizaron distintas gestiones para colaborar con Olivia Conesa y facilitar su participación en estos importantes compromisos deportivos.

 

El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, expresó que “acompañar a nuestros deportistas no es solamente colaborar con un viaje o una competencia, sino creer en sus sueños y brindarles herramientas para que puedan desarrollarse al máximo nivel. Olivia es un enorme orgullo para Esquel y representa los valores del esfuerzo, la disciplina y la perseverancia que queremos seguir promoviendo”.

 

Además, señaló que “por decisión del intendente Matías Taccetta trabajamos de manera permanente para generar oportunidades concretas para nuestros atletas. Sabemos el enorme sacrificio que realizan las familias y las instituciones deportivas para sostener estas carreras, por eso entendemos que el Estado debe estar presente en ese camino. Cada deportista que representa a Esquel en el país y en el mundo también lleva el nombre de nuestra ciudad a lo más alto”.

 

El acompañamiento a los deportistas forma parte de una política municipal que busca impulsar el desarrollo del deporte local y brindar herramientas para que los talentos de Esquel puedan cumplir sus objetivos y competir en los principales escenarios del país y del mundo.

 

 

MA

 

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