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Por Redacción Red43

La Hoya continúa ampliando su propuesta para disfrutar la nieve con opciones para todos los niveles

Con una jornada de sol y excelentes condiciones en la montaña, La Hoya permanece abierta todos los días de 10 a 17 horas.
Por Redacción Red43

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Mientras esquiadores intermedios y avanzados pueden ascender por la Telesilla Del Cañadón y por TK El Sol, quienes se inician en los deportes de nieve cuentan con un amplio Sector de Aprendizaje, especialmente diseñado para dar los primeros pasos de manera segura.

 

 

En ese espacio funciona la Escuela Oficial de Ski y Snowboard, que brinda clases grupales, semiexclusivas y privadas para niños y adultos, tanto para principiantes como para quienes buscan perfeccionar su técnica, acompañados por instructores certificados por AADIDES.

 

 

Con una jornada de sol y excelentes condiciones en la montaña, La Hoya permanece abierta todos los días de 10 a 17 hs, consolidándose como un buen plan para quienes buscan iniciarse en el esquí o el snowboard y también para quienes ya cuentan con experiencia y quieren seguir disfrutando de la temporada invernal.

 

 

Más información en *skilahoya.com*

 

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