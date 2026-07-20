Un vecino de Trelew ganó más de $507 millones en el Quini 6

Lotería de Santa Fe confirmó que el sorteo del Quini 6 realizado este domingo dejó cuatro nuevos millonarios en el país. Entre ellos se encuentra un apostador de Trelew, que compartió el premio mayor de la modalidad La Revancha junto a jugadores de La Cruz (Corrientes), Luján de Cuyo (Mendoza) y Allen (Río Negro).

Los cuatro afortunados acertaron la combinación 04, 10, 14, 17, 25 y 32, lo que les permitió repartirse un pozo superior a los 2.028 millones de pesos. De esta manera, cada ganador recibió un premio de más de $507 millones.

Pese a este importante reparto, el Quini 6 seguirá ofreciendo premios millonarios. Las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes, por lo que el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de casi 9.000 millones de pesos, una de las cifras más altas del año.

R.G